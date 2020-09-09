«Бутылочного горлышка» не будет: стартовала реконструкция Колтушского шоссе

Область начинает масштабный инфраструктурный проект, призванный увеличить пропускную способность одной из самых загруженных дорог Всеволожского района. Фото: Олег ЗОЛОТО

Речь идет об участке Колтушского шоссе от кольцевой дороги до поворота на деревню Суоранда Всеволожского района. Водителям хорошо знакомо это «бутылочное горлышко» на границе Петербурга и Ленобласти. Госконтракт на его реконструкцию был заключен в конце августа. Стартовала ремонт на прошлой неделе - в ближайшее время на объекте появится строительный городок и накопительные складские площадки.

- Область начинает масштабный инфраструктурный проект, призванный увеличить пропускную способность одной из самых загруженных дорог Всеволожского района, - говорит глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. - На месте был решен ряд первоочередных вопросов по организации выхода строителей на объект в кратчайшие сроки.

Загруженность не пустые слова. Колтушское шоссе - одна из основных трасс, соединяющих Петербург и густонаселенный Всеволожский район. Ежедневно по трассе проезжают 30 тысяч машин, большинство из них большегрузы. Съезд с КАД в Янино - место вечной пробки.

- Вместо двух полос движения сделают четыре, - рассказали в областном правительстве, как они планируют улучшать транспортную ситуацию. - Вдоль реконструируемого участка дорожники построят тротуары, новые автобусные остановки, карманы для общественного транспорта, а также сделают искусственное освещение. Для безопасности пешеходов тротуар отделят от проезжей части металлическими ограждениями.