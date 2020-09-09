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Общество

«Бутылочного горлышка» не будет: стартовала реконструкция Колтушского шоссе

Сейчас там всего две полосы, а после ремонта станет четыре
Александра СУРИС
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Область начинает масштабный инфраструктурный проект, призванный увеличить пропускную способность одной из самых загруженных дорог Всеволожского района.

Область начинает масштабный инфраструктурный проект, призванный увеличить пропускную способность одной из самых загруженных дорог Всеволожского района.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Речь идет об участке Колтушского шоссе от кольцевой дороги до поворота на деревню Суоранда Всеволожского района. Водителям хорошо знакомо это «бутылочное горлышко» на границе Петербурга и Ленобласти. Госконтракт на его реконструкцию был заключен в конце августа. Стартовала ремонт на прошлой неделе - в ближайшее время на объекте появится строительный городок и накопительные складские площадки.

- Область начинает масштабный инфраструктурный проект, призванный увеличить пропускную способность одной из самых загруженных дорог Всеволожского района, - говорит глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. - На месте был решен ряд первоочередных вопросов по организации выхода строителей на объект в кратчайшие сроки.

Загруженность не пустые слова. Колтушское шоссе - одна из основных трасс, соединяющих Петербург и густонаселенный Всеволожский район. Ежедневно по трассе проезжают 30 тысяч машин, большинство из них большегрузы. Съезд с КАД в Янино - место вечной пробки.

- Вместо двух полос движения сделают четыре, - рассказали в областном правительстве, как они планируют улучшать транспортную ситуацию. - Вдоль реконструируемого участка дорожники построят тротуары, новые автобусные остановки, карманы для общественного транспорта, а также сделают искусственное освещение. Для безопасности пешеходов тротуар отделят от проезжей части металлическими ограждениями.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ