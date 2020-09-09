Петербуржцам рассказали, как бороться с домашними клещами

Жителям Петербурга напомнили о профилактике от домашних клещей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в среду, 9 сентября 2020 года, напомнило горожанам об опасности домашней пыли и микроорганизмов, живущих в ней - пыльца и зерна растений, хлопковые волокна, частицы пищи, линочные шкурки, экскременты клещей и насекомых. Все это может привезти к развитию грибов, бактерий, членистоногих, в том числе клещей.

- В жилище человека клещей можно обнаружит в пыли, собранной с постели, пола около кровати, на мягкой мебели, коврах. Однако основным местом обитания для клещей домашней пыли служит постель, где их численность может достигать максимально 30 тысяч на 1 грамм пыли, - рассказали в ведомстве.

Особо важно уничтожать клещей в детских комнатах, чтобы предотвратить развитие аллергии. В первую очередь лучше заменить перьевые подушки и одеяла на синтетические. Использовать специальные чехлы на постель и обрабатывать ее мягкую мебель парогенератором.

Не стоит забывать о тщательной уборке не менее двух раз в неделю.

Для контроля численности клещей домашней пыли в России зарегистрированы и разрешены препараты преимущественно в аэрозольной упаковке или беспропеллентной аэрозольной упаковке на основе бензилбензоата, пиретроидов (перметрин, эсбиотрин) и масла нима.