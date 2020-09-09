Мощный ураган угрожает Ленинградской области 10 сентября

Жителей Ленобласти предупредили об ураганном ветре 10 и 11 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о надвигающемся урагане. В четверг, 10 сентября 2020 года, в регионе ожидается значительное усиление ветра, которое будет сопровождаться проливными дождями.

- 10 сентября ночью и утром местами ожидаются сильные дожди, днем ливни. Утром, днем местами порывы ветра 15-20 метров в секунду, во второй половине дня в прибрежных районах до 23 метров в секунду, - рассказали в МЧС 47-го региона.

Аналогичная погода в области будет стоять и в пятницу, 11 сентября. В связи с этим спасатели напомнили жителям о том. что важно соблюдать правила безопасности.

Так, во время урагана и ливней повышается опасность на дороге, воде и в воздухе. Спасатели советуют всем по возможности переждать непогоду дома.

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна, - добавили в МЧС.