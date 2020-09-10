Рекордное число человек потерялось в лесах за август 2020 года под Петербургом

Больше 200 человек потерялись в лесах под Петербургом за август. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последний летний месяц стал рекордным по числу «потреряшек» в лесах Петербурга и Ленобласти. В региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» за август пришло свыше 400 заявок на поиск потерявшихся людей.

- В августе к нам поступило 408 заявок на поиск. К сожалению, это абсолютный антирекорд. Из них 221 заявка - поиски в природной среде. Это страшно – оказаться в одиночестве в незнакомом месте, с реальным шансом не вернуться домой, к родным, - сообщают в соцсетях сотрудники поискового отряда.

27 из потерявшихся в лесу оказались дети и подростки, пошедшие гулять как самостоятельно, так и вместе со взрослыми. Но подавляющее большинство заблудившихся – пожилые люди. Больше 130 бабушек и дедушек ушли за грибами и не смогли самостоятельно выйти из леса.

Многих удалось найти, но некоторые так и числятся пропавшими.

Поисковики очень просят грибников быть осторожными, сообщать близким и знакомым, куда идут и брать с собой заряженный телефон, компас, теплые вещи и запас продуктов.