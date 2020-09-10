Ураган опрокинул автокран на мужчину на стройке в Санкт-Петербурге

Манипулятор упал на мужчину на стройплощадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезное ЧП произошло из-за ураганного ветра в Санкт-Петербурге. Утром в четверг, 10 сентября 2020 года, на строительной площадке у дома 58 по Кондратьевскому проспекту на 35-летнего мужчину упал грузовой манипулятор и придавил к земле. На место незамедлительно приехали бригады МЧС и "скорой помощи".

- Инцидент произошел при погрузке строительной бытовки на автомобильный манипулятор. Со слов очевидцев, машина завалилась на бок от сильного порыва ветра, - рассказали в МЧС Северной столицы.

Все время пострадавший находился в сознании. Спасатели и работники строительной фирмы совместными усилиями смогли достать мужчину из-под манипулятора. Для этого они использовали гидравлику и экскаватор.

На данный момент пострадавший находится под наблюдением врачей скорой помощи. О характере полученных им травм информация уточняется.