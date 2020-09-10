Вывески в центре Санкт-Петербурга проверят на соответствие эстетическим требованиям

В центре Петербурга могут проверить все вывески на соответствие эстетическим требованиям Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В историческом центре Санкт-Петербурга могут проверить все вывески на предмет их соответствия с эстетическим регламентом. Такую инициативу в четверг, 10 сентября 2020 года, выдвинул депутат городского парламента Денис Четырбок. Причиной стала критика вывески столовой на Невском проспекте.

- В минувший понедельник на Невском проспекте торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую нотариусам, которые работали в годы блокады Ленинграда. Но вот сама картинка с открытия мемориальной доски у многих вызвала омрачение, а все потому, что в непосредственной близости от неё размещена откровенно вызывающая информационная вывеска (меню) «Котлета домашняя 46 », которая принадлежит одной из столовых, - пояснил Четырбок.

По его мнению, такая вывеска нарушает эстетические регламенты объектов и элементов благоустройства, утвержденные правительством города.

В связи с этим депутат направил запрос в комитет по градостроительству с просьбой проверить все вывески в историческом центре Петербурга.