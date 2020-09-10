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Общество

В петербургском детсаду, где нашли больного коронавирусом ребенка, использовали просроченный антисептик для дезинфекции

Завхоза садика оштрафовали на 50 тысяч рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Завхоза детского садика оштрафовали за санитарные нарушения.

Завхоза детского садика оштрафовали за санитарные нарушения.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей завхода детского сада номер 1 Адмиралтейского района. Причиной стали различные санитарные нарушения, которые нашла комиссия после найденного у одного из детей коронавируса.

- В связи с регистрацией 26.06.2020 положительного результата у воспитанника учреждения, было проведено санитарно-эпидемиологическое расследования в отношении ГБДОУ №1 по адресу: наб. канала Грибоедова, д.168, лит.Б, в ходе которого было установлено, что для проведения текущей дезинфекции в учреждении используется средство с истекшим сроком годности (согласно сведениям с этикетки до 04.20), - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Кроме того, в туалете для персонала антисептика не оказалось вообще, швабры и тряпки для туалета хранились совместно с уборочным инвентарем для других помещений, а воду для уборки набирали не из отдельного крана, а прямо в душевой.

Суд посчитал все это грубыми нарушениями санитарных норм выписал штраф заведующей хозяйством садика.