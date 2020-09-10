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Происшествия

Две иномарки насмерть сбили петербуржца, пытавшегося перебежать улицу Коммуны

Сначала мужчину сбил «Форд Транзит», после чего его отбросило под колеса «Шевроле»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчина дважды попал под колеса машин на улице Коммуны и погиб. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина дважды попал под колеса машин на улице Коммуны и погиб. Фото: vk.com/dorinspb

Петербуржца насмерть сбили две машины на улице Коммуны. Все произошло около 19:45 у дома №38. Мужчина захотел перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода, что обернулось трагедией. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Фото: vk.com/dorinspb

- 25-летний водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения пострадавшего откинуло на полосу встречного движения, где он оказался под колесами автомобиля «Шевроле» под управлением 35-летнего мужчины. Пешеход скончался от полученных травм. На вид ему около 40 лет, личность устанавливается, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». По предварительной информации, на погибшем мужчине была темная одежда без светоотражающих элементов.

ДТП