Врачи удалили гигантскую опухоль из грудной клетки 12-летнего петербуржца, переболевшего коронавирусом

Медики НМИЦ онкологии имени Петрова спасли жизнь 12-летнему мальчику с гигантской опухолью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге провели сложнейшую операцию, удалив злокачественную опухоль из грудной клетки 12-летнего мальчика. Ребенок сначала попал в инфекционный стационар с коронавирусом и серьезным затруднением дыхания. После обследования медики поняли, что проблема вызвана новообразованием, которое расползается на левую половину грудной клетки и легкого. После выздоровления от COVID-19 мальчика срочно госпитализировали в НМИЦ.

- Опухоль весила больше 4 килограммов, что составляло 10% от всего веса ребенка. Длина новообразования была около 50 сантиметров. Сложнейшая и уникальная операция длилась 7 часов. Опухоль отдавливала сердце мальчика вправо, врастала в перикард, девятое ребро и диафрагму, отодвигая ее вниз, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Сейчас мальчик восстанавливается после серьезного испытания. Ему предстоит долгая реабилитация и химиотерапия в детском онкологическом отделении НМИЦ.