Грибников предупредили об опасности заболеть «мышиной» лихорадкой в петербургских лесах

Грибников предупредили об опасности "мышиной" лихорадки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские вирусологи предупреждают горожан об опасной болезни, о которой все забывают на фоне коронавируса. Это геморрагическая лихорадка, которой еще называют «мышиной» из-за того, что инфекцию переносят грызуны, заразиться можно через экскременты или трупы животных. Есть возможность «подхватить заразу» и в лесах.

- Когда, например, идут сельскохозяйственные работы, связанные с ворошением сена. Тогда в воздух попадают экскременты инфицированных мышей. Грибникам это менее грозит, но исключить ничего нельзя, потому что на природе где-то присели, что-то потрогали, - рассказал «Невским новостям» врач-вирусолог Александр Чепурнов.

В особенности надо быть осторожным детям и дачникам – не трогать руками умерших грызунов. И хоть от человека к человеку вирус не передается, он очень опасен для здоровья.

Инфекция поражает почки, появляется отечность, может открыться внутреннее кровотечение. Лечиться надо только под присмотром врача.