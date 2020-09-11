Избитую топором собаку в наморднике нашли на помойке в центре Санкт-Петербурга

В Петербурге ищут живодера, избившего собаку топором Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге местные жители нашли на помойке полуживую собаку с жуткими ранами. Утром в четверг, 10 сентября 2020 года, женщина увидела в мусорном баке у дома 6 по улице Правды животное, которое еле дышало. Все тело собаки было в ранах, а на голове намордник.

- 10 сентября утром в помойке по адресу улица Правды дом 6 была обнаружена избитая полуживая собака в наморднике с ранами от топора! Может, кто-то что-то видел? Знает, чья собака? - обратилась к петербуржцам в соцсети женщина.

Неравнодушная горожанка попросила помощи возможных очевидцев, а также владельцев автомобилей - может их видеорегистратор поймал в свой объектив живодера, который выбросил собаку.

Женщина забрала несчастное животное и отвезла его в ветеринарную клинику. Также петербуржцы в соцсети советуют ей обратиться в полицию.