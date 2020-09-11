Профессиональных квартирных воров раскрыли в Санкт-Петербурге

Полиция раскрыла более 10 квартирных краж в Санкт-Петербурге и области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла серию краж в городе и Ленинградской области, которые произошли в августе 2020 года. В пятницу, 11 сентября 2020 года, правоохранители окончательно установили причастность к более 10 преступлениям ранее задержанных мужчин.

- В конце августа полиция по горячим следам задержала двух мужчин - 36-летнего уроженца Ростова и 38-летнего рецидивиста из Ставрополя. Воры попались после кражи из квартиры одного из домов на проспекте Народного Ополчения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования выяснилось, что на их счету 12 квартирных краж со взломом. Подозреваемые орудовали в Московском, Выборгском, Приморском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Причем, 13 августа они обчистили сразу две квартиры, 14-го - три.

Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей. Во всех случаях мучжины вскрывали квартиры отмычками.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе. По всем случаям возбуждены уголовные дела.