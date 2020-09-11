Дочка сожгла дом сотрудницы госуниверситета имени Пушкина

Дом сгорел из-за ссоры матери и дочки в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Бокситогорска пришла с повинной в полицию, где рассказала, что спалила садовый дом своей матери – работника Ленинградского госуниверситета имени Пушкина. Дача была уничтожена огнем днем 9 сентября, а уже на следующее утро поджигательница во всем созналась.

- В 6:00 в дежурную часть обратилась безработная женщина 1982 года рождения, которая заявила, что накануне, около 16:00 совершила поджог дома, принадлежащего ее 62-летней матери, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Полицейским женщина рассказала, что спалила дачу из-за плохих отношений с матерью. Несмотря на раскаяние, в отношении поджигательницы завели дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». С учетом поджога, наказанием за подобные деяния могут стать как исправительные работы, так и лишение свободы на одинаковый срок до пяти лет.