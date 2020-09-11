Финляндия останется закрытой для петербуржцев минимум до 18 октября

Петербуржцы смогут съездить в Финляндию в лучшем случае к зиме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Финляндии приняли новый пакет мер по ограничениям на внешних границах страны, вызванных коронавирусом. Главная новость для петербуржцев и всех россиян – свободные турпоездки отменяются минимум до 18 октября, когда ограничения будут пересматривать вновь. Были приняты и послабления, но они коснулись лишь стран Шенгенской зоны.

- После 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 000 жителей, - пишет финское издание YLE.

В список попали Швеция, Норвегия, Исландия, страны Прибалтики и так далее. При этом для Италии и Венгрии ребования вновь ужесточаются из-за роста заболеваемости. Но с 23 ноября Финляндия хочет снять все ограничения для туристов из Шенгенской зоны, и других стран, чтобы привлечь туристов в Лапландию перед Рождеством.

Для въезда в страну понадобится свежий тест на коронавирус и еще один придется сдать уже в Финляндии.