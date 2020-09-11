Главный бухгалтер петербургского детского сада подозревается в хищении более 5 миллионов рублей

Бухгалтер из детсада Петербурга подозревается в краже 5 млн бюджетных денег Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге главный бухгалтер детского сада подозревается в хищении крупной суммы денег из учреждения - более 5 миллионов рублей. В пятницу, 11 сентября 2020 года, прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств и выяснила, что в заведении пропадают деньги.

- Установлено, что с 2018 года главным бухгалтером государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 82 Красногвардейского района города предоставлялись в банк зарплатные ведомости с завышенными суммами выплат отдельным сотрудникам, - рассказали в прокуратуре.

В итоге женщина таким образом похитила более 5 миллионов рублей. Из-за этого детскому саду не хватало денег на содержание, а также зарплату некоторых сотрудников.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.