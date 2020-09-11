Ураган оставил 36 населенных пунктов Ленинградской области без света

36 населенных пунктов Ленобласти лишились света из-за шторма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за сильного урагана в четверг, 10 сентября 2020 года, 36 населенных пунктов Ленинградской области остались без электричества. Шторм валил деревья, обрывал провода. Порой сила ветра достигала 25 метров в секунду.

- Больше всего от разгула стихии пострадали Всеволожский, Кингисеппский и Волховский районы, - пишет "Мойка78".

В устранении последствий урагана принимали участие более 350 специалистов — 120 профильных бригад, более 110 единиц спецтехники. В пятницу в администрации области рассказали, что жители всех населенных пунктов, пострадавших от стихии, вновь со светом. Аварийные работы завершились в 15 часов.

Напомним, что из-за ветра в регионе рухнуло много деревьев, в том числе и на дороги. Службы убрали 220 стволов с проезжей части на трассах еще утром, чтобы не пришлось перекрывать дороги.