Весь жилфонд Санкт-Петербурга готов к зиме 2020/2021. Фото: Олег ЗОЛОТО

Абсолютно все жилые дома Санкт-Петербурга получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Об этом доложил замглавы жилкома Степан Куралов. Слова чиновника подтвердили и энергетики, и сотрудники ресурсоснабжающих организаций, и работники администраций всех районов. Итого к холодам готово 23 661 здания, то есть 100% жилфонда Северной столицы.

- Также управляющие компании завершают работы, позволяющие повысить эксплуатационные характеристики зданий в преддверии нового отопительного сезона. Это ремонт кровли, дверей и окон, герметизация стыков, - добавили в пресс-службе Смольного.

В случае каких-либо поломок или аварий на помощь любому дому готовы прийти аварийщики, а также спасатели МЧС. Они уже провели почти сотню специальных тренировок.

Добавим, что из общего списка жилых домов 23 303 здания – это многоквартирные здания, а 358 – общежития.