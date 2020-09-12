Полиция нашла труп петербурженки без половины головы

Труп петербурженки без половины головы нашли в квартире вместе с пьяным в стельку соседом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские обнаружили труп петербурженки без половины головы в четырехкомнатной квартире одного из домов на улице Пограничника Гарькавого. Женщина была без документов. Предположительно, ей от 35 до 45 лет. В квартире также был собственник, 54-летний мужчина, который изрядно выпил.

- Он заявил, что неделю назад познакомился на улице с женщиной, назвавшейся Валерией. 4 дня они якобы употребляли алкоголь в его квартире. Когда силы и деньги иссякли, то пара разошлась по разным комнатам. Затем хозяин заверил, что три дня не беспокоил гостью, думая, что та спит. Он даже не знает, кто вызвал полицию и «скорую», - рассказал «КП-Петербург» подробности пугающей истории источник в правоохранительных органах.

Медик при осмотре тела предположил, что женщина умерла ненасильственной смертью. Возможно, ее голову покусала собака породы английский терьер. Тело направили в морг для вскрытия и установления точной причины смерти.