За сутки в лесах Петербурга и Ленобласти потерялись 92 человека

По 37 случаям поисковики продолжают работу Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки, 12 сентября, в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области заплутали 92 человека. Таким впечатляющим числом поделились в поисково-спасательном отряде «Экстремум».

– За день, 12 сентября, нам поступило 57 новых заявок о заблудившихся в природной среде, – сообщают в ПСО «Экстремум». – Из них завершена 21 заявка: в 14 случаях люди вышли из леса самостоятельно, в одном – были найдены родственниками или случайными людьми, в двух – выведены по телефону нашим ПСО, в одном – выведены по телефону другими спасателями.

За сутки автомобиль поисково-спасательного отряда добровольцев выезжал 17 раз.

Отыскать всех заблудившихся за день сразу не удалось. По 37 случаям поисковики продолжают работу.