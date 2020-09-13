Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

За сутки в лесах Петербурга и Ленобласти потерялись 92 человека

14 человек нашли путь домой сами, троим помогли вернуться домой спасатели
Анна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
По 37 случаям поисковики продолжают работу

По 37 случаям поисковики продолжают работу

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки, 12 сентября, в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области заплутали 92 человека. Таким впечатляющим числом поделились в поисково-спасательном отряде «Экстремум».

– За день, 12 сентября, нам поступило 57 новых заявок о заблудившихся в природной среде, – сообщают в ПСО «Экстремум». – Из них завершена 21 заявка: в 14 случаях люди вышли из леса самостоятельно, в одном – были найдены родственниками или случайными людьми, в двух – выведены по телефону нашим ПСО, в одном – выведены по телефону другими спасателями.

За сутки автомобиль поисково-спасательного отряда добровольцев выезжал 17 раз.

Отыскать всех заблудившихся за день сразу не удалось. По 37 случаям поисковики продолжают работу.

ЧП