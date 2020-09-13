Памятник военному связисту Игорю Шифрину открыли в Ленинградской области

Посмертно Шифрину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Фото: ЗВО

Новый памятник и мемориальная аллея появились вчера, 12 сентября, в деревне Вайялово, на территории учебного центра Военной академии связи. В металле увековечили участника событий на Кавказе, генерала-лейтенанта Игоря Шифрина.

– Будучи начальником Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи Спецстроя России, генерал-лейтенант Шифрин руководил программой развертывания систем связи в Чеченской республике в ходе проведения контртеррористической операции, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа. – Он лично руководил строительством сети станций спутниковой связи и узлов связи. За три года генерал Шифрин 14 раз выезжал в зону боевых действий и неоднократно попадал в тяжелые ситуации, но всегда проявлял мужество и самообладание.

15 ноября 2002-го колонна автомобилей, в одном из которых был Шифрин, попала в засаду боевиков в Грозном. Под автоматным огнем Шифрин приказал подчиненным лечь на пол автомашин, но сам получил ранение в грудь, от которых вскоре скончался. Посмертно за мужество и героизм, проявленные в Северо-Кавказском регионе, Шифрину было присвоено звание Героя Российской Федерации.