18,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга обследовали на коронавирус за сутки

Всего в России с начала пандемии заразилось 1 057 362 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 18 522 человека обследовали на коронавирусную инфекцию за последние сутки в Санкт-Петербурге, сообщает региональный оперативный штаб.

– Под медицинским наблюдением находится 542 человека, – сообщают в оперативном штабе Санкт-Петербурга. – Из них четверо – в обсерваторе, 538 – контактные.

За прошедшие сутки петербургские специалисты обработали 171 вызов, который поступил на номер «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По данным на утро 13 сентября, в Петербурге выявили 39 070 заразившихся коронавирусом. Из них 26 986 жителей Северной столицы выздоровело, а 2 630 жителей региона, к сожалению, скончалось.

Всего в России с начала пандемии заразилось 1 057 362 человека, из которых выздоровело 873 535 человек, а погибло 18 484 человека.