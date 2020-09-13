Активность избирателей на выборах в Ленинградской области превысила 30 процентов

В 47 регионе для избирателей открыты 995 участков Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Сегодня, 13 сентября, – Единый день голосования. В Ленинградской области в этот день выбирают губернатора, а также проходят дополнительные выборы депутата ЗакСа Ленобласти по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 и повторные выборы муниципальных депутатов Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборского городского округа.

– Активность избирателей Ленинградской области на выборах по состоянию на 10 часов утра составляет 30,25 процента, с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября, – сообщают в Избирательной комиссии Ленинградской области.

В 47 регионе для избирателей открыты 995 участков, которые будут работать сегодня до 20:00. Голосование организовали с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности: участникам раздают маски, перчатки и ручки, на месте можно обработать руки санитайзером.