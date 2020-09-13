Житель Санкт-Петербурга угрожал сжечь шведскую церковь Святой Екатерины

На пиромана завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Фото: visit-petersburg.ru

Воинственно настроенный прихожанин с канистрой бензина в руках пришел в шведскую церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной утром 12 сентября. Вахтер храма тут же позвонил в полицию.

– Неизвестный угрожал совершить поджог, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, канистра была объемом 10 литров, и далеко не пустой. То есть поджигатель не блефовал. Спустя несколько минут после звонка вахтера на место примчалась полиция.

– Злоумышленником оказался 40-летний неработающий петербуржец, – добавляют в главке. – Мужчина задержан.

На пиромана завели уголовное дело по статье «Хулиганство». На данный момент петербуржец находится в изоляторе, так что храмы города могут работать спокойно. Что стало причиной ненависти гражданина к религиозной организации, не сообщается.