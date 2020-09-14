Мать четверых детей погибла в страшном ДТП под Санкт-Петербургом

Смертельная авария произошла на трассе "Петергоф-Кейкино". Фото: vk.com/dorinspb

Страшная авария унесла жизнь матери четверых детей. Авария произошла вечером воскресенья, 13 сентября, в Ломоносовском районе Ленинградской области, на трассе «Петергоф-Кейкино», которая и без того имеет дурную славу и постоянно попадает в сводки ДТП.

- По предварительной информации около 18:20, 57 км автодороги «Петергоф – Кейкино», водитель - женщина, 1956 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

По сведениям из источника «КП», в салоне машины ехала 43-летняя дочка пенсионерки, ее четверо маленьких детей и муж.

От удара о дерево женщина погибла на месте. Ее супруга, мальчиков 10 и 7 лет, а также девочек 4 и 2 лет, госпитализировали в сосновоборскую медсанчасть в состоянии средней тяжести. В больнице оказалась и сидевшая за рулем 64-летняя пенсионерка, у нее с закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.