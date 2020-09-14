Чиновника из Выборга задержали по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей

Чиновник из Выборга подозревается в краже 700 миллионов рублей из бюджета города Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области в понедельник, 14 сентября 2020 года, задержан председатель комитета финансов администрации Выборгского района по подозрению в мошенничестве на 700 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после проверке, в ходе которой стало известно о пропаже крупной суммы денег.

- По данным следствия, подозреваемый, не позднее 31 июля 2019 года, действуя с неустановленными лицами, используя официальные документ, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений, расположенных в городе Выборг Ленинградской области, которые в действительности не выполнялись, - сообщили в следственном комитете.

Сейчас комитет возбудил уголовное дело, а также потребовал заключить подозреваемого под стражу.

На данный момент продолжается расследование, чтобы установить сообщников.