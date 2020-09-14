Сальмонеллу и листерию нашли в мясе птицы в магазинах Санкт-Петербурга

В мясе птицы популярных марок в Петербурге нашли листерию и сальмонеллу Фото: Олег ЗОЛОТО

Опасные микроорганизмы сальмонеллы и листерии обнаружили в мясе птицы популярных производителей в магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В понедельник, 14 сентября 2020 года, организация "Общественный контроль" рассказала о том, что проверила 10 образцов полуфабрикатов, в восьми из которых нашли патогенную микрофлору.

- Экспертиза этого года побила все антирекорды предыдущих лет: сальмонелла была обнаружена в мясной продукции двух птицефабрик, а листерии – сразу в пяти, - рассказали в организации.

Мясные полуфабрикаты должны храниться на прилавке магазина не больше 10 суток. В противном случае появляется повышенное содержание МАФАнМ (мезофильные анаэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы).

По данным активистов в бедре с кожей торговой марки «Мираторг» было обнаружено превышение в 3,2 раза, в голени с кожей торговой марки «То, что надо!» – в 7 раз, в филе тушки цыплят-бройлеров торговой марки «Петруха» – в 16 раз, в филе бедра цыплят-бройлеров торговой марки «Рококо» – в 25 раз, а в голени с кожей торговой марки «Роскар» – в 30 раз.