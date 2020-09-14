Негосударственные театры и культурные проекты получат поддержку Смольного

Негосударственные театры и культурные проекты некоммерческих организаций получат поддержку правительства Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге негосударственные театры и культурные проекты некоммерческих организаций получат поддержку города. Об этом в понедельник, 14 сентября 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов. Всего размер субсидирования в этом году составит более 760 миллионов рублей.

- Эти коллективы неоднократно завоевывали премии на российских и международных конкурсах. Во время пандемии, когда все театральные площадки были закрыты, частные творческие организации пострадали больше всего, - отметил Беглов.

К открытию театрального сезона поддержку от города получат 23 негосударственных театра и 26 культурных проектов НКО.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на на сложную экономическую ситуацию, город сохранит уровень поддержки негосударственных театров и коллективов