Петербургский дельтапланерист разбился на соревнованиях в Симферополе

72-летний петербургский дельтапланерист разбился в Симферополе / Фото: Смирнов Владимир Фото: Архив "КП"

В Симферополе на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации разбился спортсмен из Санкт-Петербурга. Как стало известно в понедельник, 14 сентября 2020 года, 72-летний Анатолий Ларионов, кандидат в мастера спорта, выполнял трюк и неудачно попал в поток воздуха.

- Инцидент произошел утром 13 сентября в районе Юхариной балки. Во время выполнения элемента классического стиля мужчина попал во встречный поток воздуха, после чего потерял управление дельтапланом, - пишет газета "Петербургский дневник".

В момент инцидента мужчина находился а высоте порядка 300 метров. Аппарат рухнул на землю вместе со спортсменом. Мужчина не погиб, но получил очень тяжелые травмы.

Карета скорой помощи экстренно госпитализировала спортсмена в больницу. Сообщается, что на данный момент он находится в отделе реанимации.