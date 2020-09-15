Вандалы разгромили и сожгли Пильный мост в Гатчине

Вандалы разгромили деревянный мост в Гатчине / Фото: Гатчинский дворец

В городе Гатчина Ленинградкой области появились вандалы. В ночь на воскресенье, 13 сентября 2020 года, неизвестные разгромили и частично сожгли Пильный мост через реку теплую. Благо, пострадал не оригинал переправы, в безопасный временный мост, который был сооружен на время реставрации оригинала.

- Кому-то понадобились перила этой переправы, очень важной для идущих через парк "Зверинец". Понадобились эти перила для костра, разведенного неизвестными здесь же, - рассказала пресс-служба Гатчинского дворца.

Неизвестные отломали перила, чтобы соорудить костер / Фото: Гатчинский дворец

Восстановлением ограждения теперь будет заниматься музей-заповедник. Во дворце отметили, что огорчены необходимостью тратить деньги и время на починку перил, а не на проект реставрации.

Местные жители рассказали, что это уже не первый раз, когда вандалы пытаются уничтожить мост.

- Месяц назад группа агрессивных и подвыпивших подростков около девяти вечера крушили этот мост. Испугались и убежали, когда мы им сказали, что вызвали полицию.