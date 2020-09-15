Поджигателей автомобилей разыскивают в Санкт-Петербурге

Полиция Петербурга разыскивает поджигателей автомобилей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает поджигателей автомобилей. В ночь на понедельник, 14 сентября 2020 года, сгорели две машины - одна в Выборгском районе, вторая в соседнем Калининском. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

- Сообщение о горящей машине у дома 132 по проспекту Энгельса поступило через телефон 112 в 00:47 часов ночи. Прибыв на место полицейские обнаружили обгоревший автомобиль Opel, принадлежащий 40-летнему мужчине, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Второй автомобиль загорелся в шестом часу утра у дома 9 по Финскому переулку в Калининском районе. Иномарка Ford принадлежит 29-летнему мужчине.

В обоих случаях автомобили сгорели частично, никто не пострадал. Полиция возбудила уголовные дела, однако поиски поджигателей будут затруднены, так как во дворах отсутствует видео наблюдение.