Циклоническая чехарда и «погружение в октябрь» ждут Санкт-Петербург

Во вторник в Петербурге тепло и солнечно, но вскоре город ждет "погружение в октябрь". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге осень, а это значит, что в город пришел сезон прохлады, ветров, дождей и наводнений. Но это в общем, а в ближайшее время жителей северной столицы ждет частая смена погоды из-за «циклонической чехарды» с Атлантики.

- Нынешняя неделя в Санкт-Петербурге продолжится циклонической чехардой. Несколько североатлантических циклонов, один за одним, атакуют город, делая погоду неустойчивой, с резкими колебаниями атмосферного давления, дождями и штормовыми ветрами, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Сам синоптик назвал такое состояние» погружением в октябрь», когда холодный ветер и дожди будут частными гостями в Петербурге. Но наступивший вторник, 15 сентября, станет приятным исключением. В городе ожидается солнечная и сухая погода, с температурой до +15…+17 в течение дня.