Редкую и очень дорогую кошку породы саванна встретили в аэропорту Пулково

Самую дорогую в мире кошку привезли в Петербург. Фото: Россельхознадзор по СПб ЛО и ПО

Специалисты управления Россельхознадзора по Петербургу, ленинградской и Псковской областям провели осмотр редкой кошки породы саванна, которая прибыла в Северную столицу самолетом. В аэропорту Пулково экзотическую гостью встретили с особым вниманием.

- В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль кошки породы саванна. Животное было отправлено воздушным транспортом жителем Краснодарского края, получателем выступило частное лицо из Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поскольку кошечка оказалась полностью здорова и имела при себе нужный набор документов, контроль прошел без вопросов и животное отправилось получателю.

Отметим, что порода саванна является помесью домашней кошки и африканского сервала. Она зарегистрирована как отдельная порода в 2001 году в США.

Саванна считается одной из самых дорогих в мире кошек, а стоимость особи начинается со 150 тысяч и доходит до нескольких миллионов рублей.