Уличным музыкантам выделят места для легальных выступлений в Санкт-Петербурге

Уличных музыкантов собираются легализовать в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прорабатывают новые правила для легализации уличных музыкантов. Во вторник, 15 сентября 2020 года, депутат Законодательного собрания Денис Четырбок в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что для выступлений будут отведены специальные места, где играющих не будут арестовывать полицейские.

- Уличных музыкантов надо легализовать, потому что то, что происходит сейчас - вне закона. Все это не регламентировано. И это мешает проживанию жильцов, которые живут непосредственно в местах, излюбленных музыкантами, - отметил Четырбок.

Депутат рассказал, что предлагает регламентировать выступления, чтобы один музыкант не мог играть на одной точке более 6 часов подряд. А также установить места - площадки для выступлений.

- Мы предлагаем такие места организовать около учреждений культуры. Например на Невском проспекте - у комитета по культуре, Аничкова дворца, на Малой Садовой улице. Конкретная карта по Невскому будет готова к пятнице, - пояснил парламентарий.

Также планируется обязать музыкантов регистрироваться в качестве самозанятых, чтобы со своих доходов платить небольшой налог.