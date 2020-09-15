Иномарка сгорела на КАД после столкновения с «Мерседесом» 15 сентября

"Шевроле" сгорел на КАД у Дачного проспекта. Фото: vk.com/spb_today

Сильным пожаром закончилось рядовое ДТП на КАД. В районе съезда на Дачный проспект легковушка врезалась в попутный «Мерседес», после чего вспыхнула. Потушить машину своими силами у водителя не получилось.

- На съезде с КАДа на Дачный легковушка влетела в зад «Мерседесу» и моментально загорелась. Съезд временно перекрыт, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей инцидента, проезжавшие мимо водители пытались помочь шоферу иномарки погасить пламя, однако мощности автомобильных огнетушителей не хватило. Машина сгорела полностью, однако люди не пострадали.

- Живы! Я мимо проезжал, 112 вызвал, - сообщают пользователи соцсетей.

По состоянию на 12:30 движение по развязке восстановлено. Пробка есть только на самом Дачном проспекте от проспекта Народного Ополчения до проспекта ветеранов.