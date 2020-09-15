Торговая сеть Prisma откроет 10 новых супермаркетов в Санкт-Петербурге

Число супермаркетов в Петербурге продолжает расти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

15 сентября в Санкт-Петербурге заработал 17-й по счету магазин финской торговой сети Prisma. Несмотря на кризис, коронавирус и санкции, ритейлер не собирается покидать Северную столицу и планирует открыть еще десять супермаркетов в городе.

- Финская сеть Prisma намерена открыть в Петербурге 10 новых магазинов. Планы по запуску супермаркетов компания рассчитывает осуществить к 2024 году, - пишет «Мойка 78».

Отметим, что новый магазин разместился в ТЦ «Платформа» в транспортном переулке у метро «Лиговский проспект». Будет он успешным или нет – покажет время, ведь от трех магазинов финнам уже пришлось избавиться.

В Мурино возникли трудности с арендой площадей, а супермаркеты в Купчино у и «Бухарестской» не оправдали ожиданий.

Отметим, что в России Prisma представлена только в Петербурге. У компании есть еще восемь магазинов в Эстонии и 68 – в Финляндии.