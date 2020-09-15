«Фестиваль ледоколов» ограничит движение на Васильевском острове

Самый известный ледокол Петербурга - "Красин". Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу два события станут причиной ограничений движения транспорта на Васильевском острове. В ближайшие выходные на Неве пройдет «Фестиваль ледоколов», а на Кожевенной линии «Ленфильм» будет снимать свою новую картину с интригующим названием «Капитан Волконогов бежал».

- В связи с проведением мероприятия «Фестиваль ледоколов» с 08.00 18 сентября до 23.00 21 сентября движение по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от 20-21 линий В.О. к 14-15 линиям В.О. будет ограничено путем сужения проезжей части, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме этого, с 08.00 17 сентября до 23.00 21 сентября будет запрещена парковка на набережной от 14-15 линий В.О. до 20-21 линий В.О.

Съемки фильма затронут Кожевенную линию. На участке у дома 27/1 с 05.00 19 сентября до 23.00 25 сентября будет сделано сужение дороги. Парковку запретят с 16.00 18 сентября до 23.00 25 сентября на участке от Косой линии до дома 27/1 по Кожевенной линии.