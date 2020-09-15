Галерея художника Васи Ложкина откроется на набережной Грибоедова

Вася Ложкин открывает свою галерею в центре Санкт-Петербурга. Фото: instagram.com/vasya_lozhkin

Известный художник Вася Ложкин решил открыть собственную галерею в центре Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил в своем Instagram. Двери галереи распахнутся уже 25 сентября, она располагается на набережной канала Грибоедова, 15. В программе, естественно, всенародно любимые коты – как суровые, так и добрые, но всегда тонко отсылающие к будням петербуржцев.

Одна из картин Ложкина с отсылкой на частые убийства с расчленениями в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/vasya_lozhkin

- Привет, ребята! Я пытаюсь рассмешить Бога и вас, рассказав о творческих планах. Открывается петербургский филиал галереи Васи Ложкина. Находится в приятном месте, Спас на Крови, Казанский собор. Самый центр, в общем, красота-лепота. Подготовился очень сильно, нарисовал серию картин под названием «Культурный кот Петербурга», - рассказал Ложкин своим подписчикам.

Любимые многими коты составят основную часть галереи. Фото: instagram.com/vasya_lozhkin

На здании уже появилась вывеска с котом. Добавим, что другая галерея художника находится в Москве. Напомним, в 2016-м году суд признал сатирическую картину Ложкина «Великая прекрасная Россия» экстремистской, а через два года отменил решение.