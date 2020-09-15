75% детей, рожденных суррогатными матерьми-петербурженками, остались без свидетельства о рождении

Анна Митянина подняла проблему детей, рожденных в Санкт-Петербурге суррогатными матерьми и оставшимися без биологических родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила, что 75% детей в городе, рожденных суррогатными матерьми, не имеют свидетельства о рождении. Вдобавок 180 малышей застряли в Северной столице, потому что за ними не могут приехать биологические родители из-за рубежа в связи с коронавирусными ограничениями на въезд в Россию. Большинство мам и пап – жители Китая.

- Проблема заключается в том, что малыши от суррогатных матерей не состоят на миграционном учете и ограничены в праве на получение медицинской помощи. 75% из них не имеют свидетельства о рождении. Омбудсмен считает необходимым принять все возможные меры для оперативного решения проблемы, - передает пресс-служба Анны Митяниной.

Если биологические родители так и не смогут приехать за детьми, то суд будет вынужден признать их сиротами. Сейчас комздрав и комитет по соцполитике обсудят идею системы ведения учета таких ребят. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев дал дополнительные поручения другим чиновникам для оперативного решения проблемы.