СКА проиграл в остросюжетном матче «Авангарду», а Бурдасов установил рекорд КХЛ

СКА проиграл омскому "Авангарду" в очередном матче КХЛ сезона 2020/2021. Фото: vk.com/ska

СКА уступил в гостях «Авангарду» со счетом 3:4 в рамках очередного тура регулярки КХЛ. Армейцы из Санкт-Петербурга уступали омичам после первого периода в три шайбы, но не опустили руки во втором отрезке встречи и отыгрались силами Ожиганова, Вэя и Бурдасова. К слову, последний установил рекорд за всю историю КХЛ, забив в шестом матче подряд со старта сезона. Однако в третьем периоде СКА внезапно пропустил гол от Семенова, играя в большинстве, и в итоге проиграл.

По словам главного тренера армейского клуба Валерия Брагина, у него осталось неприятное «послевкусие» от матча, но он продолжает искать оптимальные варианты расположения хоккеистов на льду, особенно – состав первой тройки.

- Ну, первый период был за соперником – 0:3. Второй мы уже играли хорошо, сравняли счет. И, конечно же, этот гол в большинстве – необязательный. Ошиблись, пропустили. Оказалось, что гол решающий. Но самое главное, что с 0:3 не опустили руки и продолжали гнуть свою линию. Но ощущения неудовлетворительные, итог огорчает. Рекорд Антона Бурдасова? Он хорошо работал, правильно использует свои сильные стороны, - сообщил Брагин на послематчевом интервью.

СКА постарается реабилитироваться в следующей игре – дерби со «Спартаком» в Москве, которое начнется 17 сентября в 19:30.