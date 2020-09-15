Останки двух солдат с пулеметом Дегтярева обнаружили на Пулковских высотах

На Пулковских высотах вновь нашли останки бойцов Красной Армии с оружием. Фото: vk.com/club140412014

Поисковый отряд «Высота» обнаружил останки двух солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на Пулковских высотах. По предварительной информации, погибшие красноармейцы попали под мощный обстрел из фашистских минометов. К сожалению, бойцы так и останутся неизвестными, поскольку смертных медальонов с их именами поблизости так и не нашли. Вдобавок на месте было разнообразное оружие.

Бойцы попали под обстрел, находясь в траншее. Фото: vk.com/club140412014

- Солдаты оказались в траншее в самом пекле обстрела. Также найден пулемет Дегтярева с винтовкой Мосина. Рядом были 12 взрывоопасных предметов, включая 45 мм снаряд с донным взрывателем МД5 и мортирой Дьяконова. Дно траншеи буквально усыпано осколками. Все находки лишний раз подтверждают, что в районе этой траншеи зимой 1941 проходили ожесточенные бои, - передает ПО «Высота» в своей официальной группе во «Вконтакте».

Поисковики обещают продолжить работы в этом районе. Найденные боеприпасы переданы саперам и полиции. А бойцов чуть позже с честью похоронят.