Велосипедный маршрут открыли в Александровском парке в Царском Селе

Веломаршрут появился в Александровском парке Санкт-Петербурга с 16 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Велосипедный маршрут длиной в пять километров открылся с 16 сентября в Александровском парке, который находится в музее-заповеднике «Царское Село». Раньше велосипедистам запрещали там кататься из-за множества жалоб от посетителей. Новый маршрут сформирован как раз согласно пожеланиям гостей парка, чтобы всем было максимально комфортно.

Длина веломаршрута около 5 километров. Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

- Разработанный маршрут – это не гоночная трасса, где можно развивать большую скорость. В историческом парке невозможно выделить для велосипедистов трассы, которые не пересекались бы с потоками гуляющих. Поэтому обращаем внимание, что данный маршрут проходит по тем же дорожкам, по которым гуляют пешеходы, - сообщило руководство парка в официальной группе ГМЗ «Царское Село» во «Вконтакте».

Добавим, что вход в Александровский парк бесплатный. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00.