ДТП на Зольной перекрыло выезд из Невского района

ДТП полностью перекрыло выезд из Невского района по Зольной улице. Фото: vk.com/spb_today

«Мертвой» пробкой встала вся Зольная улица утром 16 сентября. Движение от улицы Латышских Стрелков до Дальневосточного остановило ДТП, произошедшее за пару сотен метров до самого Дальневосточного проспекта. Один из основных выездов из невского района оказался почти полностью перекрыт.

- На Зольной, перед Дальневосточным «Форд» и две «КИА» устроили ДТП. В сторону набережной сложно проехать, - пишут в паблике «ДТП и ЧП «Санкт-Петербург» застрявшие в пробке водители.

Из-за того, что аварийные машины перекрыли не только свои две полосы, но и часть встречной, другие автомобили могут протиснуться только с большим выездом на встречную полосу или развернуться и ехать в объезд.

Однако вариантов у водителей немного, ведь и сам Дальневосточный в сторону «Новочеркасской» и другие выезды из района также плотно стоят.