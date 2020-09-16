Молодую красавицу-лису спасли из пятиметрового колодца с мусором в Ленобласти

Сталкеры спасли лису из колодца в Ленобласти. Фото: "Мегаполис"

Любители игры в сталкеров сделали доброе дело и спасли лису, провалившуюся в глубокий колодец. На рыжую красавицу, попавшую в беду, группа петербуржцев наткнулась в лесах, неподалеку от поселка Гостилицы.

- Молодая лиса, практически лисенок, провалилась в пятиметровый люк с мусором, - пишет «Мегаполис».

На сидящую в западне лисицу сталкеры наткнулись, когда закрывали опасные открытые люки на территории, где у них обычно проходит игра. По счастью, у одного из участников оказалась при себе нейлоновая веревка, на которой сделали петлю и накинули ее на лисицу.

Испугавшийся зверек дважды обкусывал спасительную веревку, но, в конце концов, людям удалось подцепить лису, вытащить ее наружу и отпустить на свободу.

Справка «КП»:

Игры по Сталкеру основаны на одноименной компьютерной игре по проникновению в зону заражения Чернобыля, в свою очередь названной в честь повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по ней фильма Андрея Тарковского «Сталкер».