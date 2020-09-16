«Шевроле» загорелся после столкновения с «Ладой» на Моховой улице

После ДТП на Моховой улице загорелся "Шевроле". Фото: vk.com/spb_today

В прямом случае огненным получилось утреннее ДТП, произошедшее 16 сентября в самом центре Санкт-Петербурга на Моховой улице. Здесь столкнулись «Лада Веста» и «Шевроле Авео». Последний от удара загорелся.

- Осенний поцелуй, похоже с огоньком, после жаркого лета на пересечении Пестеля и Моховой. Пробку пока не собрали, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном фото видно, что огонь на загоревшейся машине сбивали минимум тремя огнетушителями. По счастью, это были не слабые автомобильные «баллончики», а серьезные порошковые устройства.

Благодаря им, пожар удалось потушить, что в случае с горящими машинами бывает очень нечасто.

Сама авария произошла около 8 часов утра, по состоянию на 9:30 движение по Моховой (с учетом перекрытия) и по Пестеля – свободное, без пробок.