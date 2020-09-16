Молодого организатора группы обнальщиков этапировали в Петербург из Волгограда

Мошенники похищали деньги с банковских счетов россиян, представляясь службой безопасности банка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские вернулись из служебной командировки в Волгоград, откуда привезли молодого мужчину, задержанного по подозрению в организации мошеннической схемы по хищению денег с банковских карт.

- География мошенничества распространялась почти на всю Россию – От Калининграда до Дальнего Востока. 1 сентября полицейские нашего города задержали в разных регионах России семь человек, причастных к данной противоправной деятельности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Схема была простой и сложной одновременно. Так, в одном из регионов России мошенники устроили колл-центр со «службой безопасности банка». Звонившие мошенники убеждали людей, в основном пенсионеров, переводить деньги на нужные им счета.

На Дальнем востоке полученные средства обналичивали, а в Петербурге отдельная группа переводила средства в биткоины.

Руководил всем 21-летний уроженец Бурятии, прятавшийся от полицейских в Волгограде. Расследование дела продолжается.