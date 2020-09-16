Улица искусств появится в Приморском районе Санкт-Петербурга

Фестиваль "Улица искусств" пройдет 19 сентября у озера Долгое. Фото: Администрация Приморского района СПб

Играть, петь и танцевать смогут 19 сентября все жители и гости Приморского района Петербурга. Здесь, в районе озера Долгое, развернется театрализованный фестиваль «Улица искусств», участив котором сможет принять каждый.

- в 13:00 на аллее между Долгоозерной улицей и Комендантским проспектом впервые пройдет уникальный творческий фестиваль, который призван открыть для зрителей новый формат творчества, более доступный и игровой, сочетающий в себе интерактивность и профессионализм, - сообщает пресс-служба администрации Приморскогорайона.

В программе фестиваля значится выступление театральных и музыкальных коллективов, цирковых артистов и шоу импровизаций. Также будут организованы фотозоны и места для отдыха горожан.

Все пространство фестиваля будет открытым, без границ между артистами и зрителями. Действие развернется сразу на нескольких площадках, чтобы каждый мог выбрать представление по душе.

А откроется «Улица искусств» костюмированным шествием с клоунами, акробатами и артистами на ходулях.