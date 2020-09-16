Полиция разыскивает двух грабительниц текстильного магазина в Санкт-Петербурге

Полиция расследует ограбление магазина текстиля в Калининском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует дело об ограблении магазина текстиля в Калининском районе. Во вторник, 15 сентября 2020 года, в правоохранительные органы поступило заявление о преступлении, которое совершили две женщины. Инцидент произошел днем ранее.

- Около 16:40 часов 14 сентября две женщины пришли в магазин текстиля, расположенного в доме 34 по Светлановскому проспекту. Они ходили по залу, смотрели товар, а потом попросили продавца разменять 5 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Продавец взяла в руки пакет с выручкой, в этот момент одна из женщин выхватила его и убежала. Ее подельница скрылась следом.

Ущерб магазина составил 88 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об ограблении. Сейчас полиция ведет розыск и устанавливает личности преступниц.