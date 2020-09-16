207 зараженных и 25 умерших от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге

В Петербурге вновь растет число заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше двухсот заболевших и 25 смертельных случаев, такие новые данные за сутки по Санкт-Петербургу приводит Оперативный штаб по монитонрингу ситуации с распространением коронавируса в России. Город остается на третьем месте в стране по общему числу заболевших и на втором – по количеству умерших.

- По состоянию на 10:30 16 сентября зафиксированы еще 207 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге. С начала пандемии в Северной столице заболели 39 888 человек, - сообщает Оперштаб.

Отметим, что больше 200 заболевших за сутки отмечено 8 сентября. Дальше был рост до 218 пациентов, спад до 199 14 сентября – по результатам выходных, когда делают вдвое меньше тестов и новый рост.

Также увеличивается и количество выздоровевших. Их +105 за сутки и 27 399 в общем.

Комиссией по летальным исходам подтверждены еще 25 смертей по причине коронавируса, всего жертвами болезни стал 2701 петербуржец.

В активном состоянии болезни находятся 9788 горожан.