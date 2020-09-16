Завершились поиски без вести пропавшего мужчины в лесу Ленинградской области

В лесу Ленобласти нашли без вести пропавшего мужчину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области нашли 69-летнего мужчину, который без вести пропал в лесу Бокситогорского района. Сообщение в полицию о пропаже человека поступило в четвертом часу ночи в вторник, 15 сентября 2020 года. За помощью обратилась 47-летняя дочь пропавшего.

- Женщина пояснила, что около трех часов дня 14 сентября ее отец уехал на своем автомобиле в лес, но до сих пор не вернулся. Мужчина был одет в рабочую куртку синего цвета, камуфляжную панаму и сапоги-болотники, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

К поискам подключились сотрудники аварионо-спасательного формирования Бокситогорского района. В 7:45 часов они нашли мужчину, к сожалению, мертвым. Труп находился в лесу, недалеко от дороги Вологда - Новая Ладога.

Тело умершего направлено в морг для установления причин смерти. Известно, что ранее мужчина перенес два инфаркта.