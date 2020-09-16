Первые заморозки зафиксировали в Ленобласти и Карелии в ночь на 16 сентября

В Ленобласть пришли первые заморозки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первое дыхание зимы, несмотря на календарный сентябрь, смогли почувствовать ночью 16 сентября жители Ленинградской области и Карелии. В отдельных районах температура воздуха опускалась до минусовых значений.

- В Ленинградской области -0,5 градуса показали термометры в Лодейном Поле, а в Карелии -1,3 было в Олонце! Зима уже близко, - пугает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

На своей страничке в Фейсбуке он отмечает, осенняя поступь в погоде все заметнее и холодные процессы уже не остановить.

Впрочем, днем температура еще держится выше средних по нормативу значений и 16 сентября воздух в Петербурге и Ленобласти прогреется до +13…+18 градусов. Правда, пришедший с Атлантики циклон начнет портить погоду и уже завтра на Северо-Западе России ожидаются дожди с сильным ветром.

Показания термометров также неизбежно начнут падать.